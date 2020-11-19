Бизнес-советник Хабирова прокомментировал ограничения на новогодние корпоративы

— Для ресторанов декабрь — это традиционно месяц, в который можно заработать перед январским затишьем, когда поток посетителей существенно снижается, — пояснил предприниматель. — В этом году полноценных новогодних корпоративов не будет, но дело даже не в указе [об ограничении массовых мероприятий]. Люди боятся заразиться и, к тому же, беспокоятся о своих доходах, а потому им не до корпоративов.