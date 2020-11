Бизнес-советник Хабирова прокомментировал ограничения на новогодние корпоративы

Владелец Dasko Group Александр Антонов прокомментировал ограничения на проведение новогодних корпоративов в Башкирии. Напомним, глава республики Радйи Хабиров из-за коронавируса запретил копроративы численностью более 50 человек.

Александр Антонов рассказал Mkset, что представители развлекательной сферы привыкли много зарабатывать на новогодних корпоративах, но в этом году они этих денег не получат. — Для ресторанов декабрь — это традиционно месяц, в который можно заработать перед январским затишьем, когда поток посетителей существенно снижается, — пояснил предприниматель. — В этом году полноценных новогодних корпоративов не будет, но дело даже не в указе [об ограничении массовых мероприятий]. Люди боятся заразиться и, к тому же, беспокоятся о своих доходах, а потому им не до корпоративов. Антонов добавил, что в других регионах из-за пандемии ввели более жёсткие ограничения, и рестораны Башкирии находятся в сравнительно выгодных условиях. Напомним, в сеть Dasko Group, которую возглавляет Александр Антонов, входит более 10 уфимских ресторанов, в частности, Dasko Garden, Tutto Bene, Jagger, «Чайхана Neft Lounge» и «Мясо Мясо». В сентябре Радий Хабиров назначил Антонова бизнес-советником в рабочей группе по развитию новой уфимской набережной.

