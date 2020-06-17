Эксперты дали оценку роста спроса на нефть в мире в 2019 году

При этом уровень спроса на жидкие виды топлива, в том числе биотопливо, в минувшем году впервые достиг 100 млн баррелей в сутки, отмечается в документе.

Как сообщает RNS, значительное повышение спроса, по сведениям ВР, был зафиксировано в Китае (на 5,1%) и Индии (на 3,1%). Уровень спроса на нефть в Европе при этом упал на 0,3%.