180 дней до 180-летия: как Сбербанк отпразднует юбилей вместе с клиентами

Многочисленные мероприятия для клиентов, партнёров и сотрудников Сбера, приуроченные к этой дате, стартуют 12 мая — за 180 дней до 180-летнего юбилея. Они пройдут во всех регионах страны от Владивостока до Калининграда и станут важнейшей составляющей праздника. И, конечно же, не обойдётся без специальных предложений для частных и корпоративных клиентов Сбера, так что пользоваться его услугами в год 180-летия будет особенно выгодно.