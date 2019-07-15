И.о вице-премьера Башкирии Ленара Иванова посетила крупнейший кирпичный завод региона

11 июля кирпичный завод «Амстрон», входящий в группу компаний «Рассвет» Рашита Багаутдинова, принял у себя на производстве Республиканскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, координатором которой является исполняющий обязанности зам. Премьер-министра Правительства РБ Ленара Иванова.

Фото: Mkset.ru

В ходе рабочей встречи члены комиссии и руководство завода обсудили актуальные вопросы социально-трудовых отношений на примере крупнейшего кирпичного производства республики, а также провели обзор полного цикла производства современного и экологичного строительного материала – керамического блока PORIKAM.

- Выстраивание эффективных трудовых отношений с сотрудниками – одно из ключевых направлений социальной деятельности кирпичного завода «Амстрон». Сегодня на нашем производстве работает 153 высококвалифицированных специалиста. Средний уровень заработной платы варьируется в зависимости от разряда сотрудника.

Фото: Mkset.ru

Так, специалист 6-го разряда в среднем получает порядка 28 000 руб. в месяц. Все сотрудники завода регулярно проходят обучение, а также курсы для повышения своих профессиональных навыков. Для отдельных категорий рабочих заводом предусмотрено бесплатное проживание в общежитии, питание в собственной столовой, бесплатный проезд до завода, а также социальные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством. Мы слышим наших сотрудников и всегда стараемся идти им навстречу, поскольку понимаем, что только в здоровой атмосфере коллектива производство может осуществляться максимально эффективно, - комментирует директор кирпичного завода «Амстрон» Тимербулат Багаутдинов.