Юлия Тимошенко раскритиковала повышение цены на газ для жителей Украины

До 2014 года газ добываемый в Украине продавали гражданам «по украинским ценам». Об этом пишет RNS.

Тимошенко сообщила о сложившемся в стране прецеденте, которого больше нет нигде в мире. «Бананы в Эквадоре продают по ценам Германии? Или лосось в Норвегии по ценам Африки?», - вопрошает чиновница.

Так в Казахстане добываемый на своей территории газ продают гражданам по цене от 80 до 90 долларов за 1 000 кубометров. В Украине же он начиная с 2014 года обходится населению в 305 долларов за 1 000 кубометров. Поставщики получают 300% рентабельности. Они зарабатывают на людях, у которых доходы в 16 раз ниже, чем у жителей Европы, отметила лидер «Батькивщины».

Тимошенко добавила, что сегодня добываемого в Украине газа хватит для всего населения страны. На госпредприятиях добывается 16,4 миллиарда кубометров газа. При этом люди используют лишь 15,8 миллиарда кубометров.

Став президентом лидер «Батькивщины» обещала незамедлительно внести на рассмотрение Рады закон, позволяющий всего за месяц снизить цены на газ для украинцев минимум вдвое.

Бухгалтерская отчетность «Укргаздобычи» говорит о том, что реальная стоимость газа, с учетом затрат на его добычу, уплату всех налогов, 30% рентабельности, транспортировки и 30% доходности для развития отрасли, должна составлять 3,55 гривны за кубометр. Сейчас украинцам голубое топливо собственной добычи продают по 8,55 гривны за кубометр, негодует Тимошенко.