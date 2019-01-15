В России планируют изменить методику расчета прожиточного минимума

Свое заявление чиновница сделала во время выступления на Гайдаровском форуме. Об этом пишет RNS.

На сегодняшний день Минтруд вместе с парламентом и социальными партнерами создали специальную рабочую группу. Ее члены пересматривают подходы использования бедности как отношения к стандарту качества жизни. Результаты своей работы группа должна представить не позднее 2020 года, сказала вице-премьер.