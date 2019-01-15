В России планируют изменить методику расчета прожиточного минимума
По словам вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, в 2020 году власти Российской Федерации могут изменить методику расчета прожиточного минимума для населения.
Свое заявление чиновница сделала во время выступления на Гайдаровском форуме. Об этом пишет RNS.
На сегодняшний день Минтруд вместе с парламентом и социальными партнерами создали специальную рабочую группу. Ее члены пересматривают подходы использования бедности как отношения к стандарту качества жизни. Результаты своей работы группа должна представить не позднее 2020 года, сказала вице-премьер.
Само понятие прожиточный минимум было введено в России в 1992 году. Предполагалось, что это будет временным решением на период кризиса и дестабилизации в экономике страны. Действующие ныне чиновники планируют начать постепенное совершенствование стандарта оценки уровня жизни россиян. Однако менять подход и совершать «революций» в данном вопросе власти не планируют, подытожила вице-премьер.
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