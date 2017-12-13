ЕФРСБ: в России 48 тысяч человек признаны банкротами

С 1 октября 2015 года физические лица (до этого закон распространялся только на юрлица) получили возможность объявлять себя банкротами и добиваться в судебном порядке снятия всех обязательств по выплате долга.

С каждым годом в России становится все больше таких людей, однако до сих пор не многие знают, как происходит процедура банкротства физлица.

По данным сайта finoteka.ru, на сегодняшний день в России зарегистрировано около 48 тысяч банкротов, которые не имеют бизнеса. В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) указано, что больше всего таких людей живут в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге.

Банкротство физических лиц предусматривает освобождение должника от финансовых обязательств в результате признания его неплатежеспособным. Арбитражный суд выносит решение о присвоении человеку статуса банкрота. Начать процедуру банкротства может как сам должник, так и его заимодавцы. Условие одно: долг гражданина должен превышать полмиллиона рублей и не выплачиваться минимум три месяца.