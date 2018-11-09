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Эксперты ВШЭ отметили спад экономической активности в строительной сфере
Сегодня, 17:16Экономика
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Специалисты ВШЭ подготовили исследование, согласно которому в сфере строительства в большинстве регионах России продолжает наблюдаться ухудшение. Индекс региональной экономической активности в сфере строительства за сентябрь уменьшился по сравнению с предшествующим месяцем на 8,5 п.п. до 36,6%.
Как сообщает RNS, самыми проблемными секторами в сентябре стали те, где индекс РЭА (региональной экономической активности), остался на уровне 36,6%. Это показатель демонстрирует то, что во многих регионах России в сфере строительства продолжает ухудшаться.
Сообщается, что в августе индекс РЭА находился на уровне 45,1%.
Кроме того отмечается, что в целом средний индекс РЭА по России уменьшился на 62,7% в августе, и до 58,5% в сентябре. Также специалисты ВШЭ полагают, что смещение индекса до 50% обозначает продолжение роста экономика.
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