Эксперты ВШЭ отметили спад экономической активности в строительной сфере

Как сообщает RNS, самыми проблемными секторами в сентябре стали те, где индекс РЭА (региональной экономической активности), остался на уровне 36,6%. Это показатель демонстрирует то, что во многих регионах России в сфере строительства продолжает ухудшаться.

Сообщается, что в августе индекс РЭА находился на уровне 45,1%.