Украина получит от Евросоюза миллиард евро

Перед саммитом ЕС – Украина в Брюсселе Совет Евросоюза принял решение о макрофинансовой помощи Киеву. Об этом девятого июля пишет газета «Известия».

На официальной страничке Евросоюза в Twitter появилась надпись, что Украина и ЕС сильны вместе. Решение о предоставлении Киеву нового транша было принято еще в конце июня. Деньги планируется перевести в два захода. Каждый раз Украина будет получать по 500 миллионов евро.

По словам источника издания в европейских дипломатических кругах, деньги Киев может получить не сразу. Переговоры по условиям перевода могут длиться на протяжении нескольких недель.