В ТПП России прошёл инвестиционный форум Russia TALK
В Москве в Торгово-промышленной палате России прошел инвестиционный форум Russia TALK, сообщает телеканал РБК. В программе «Бизнес-Вектор» рассказали о том, как английские бизнесмены оценивают перспективы сотрудничества с российским бизнесом. По данным Центробанка, англичане инвестировали 15 млрд долларов в энергетику, фармацевтику и другие отрасли промышленности. В свою очередь россияне вложили в различные отрасли экономики Великобритании около 8,5 млрд долларов. По данным председателя Совета директоров Российско-Британской Торговой палаты Роджера Маннингса, в России работает около 300 британских компаний, самый крупный инвестор из них – «Бритиш Петролеум».
- Сейчас действуют санкции, но есть очень много сфер , где Россия и Британия могут сотрудничать, - сказал Роджер Маннингс. - Безусловно, британские компании заинтересованы в том, чтобы вести бизнес в России.
Председатель ТПП России Сергей Катырин, в свою очередь, уверен в том, что несмотря на определенные сложности в международных отношениях, на те же санкции, российский и британский бизнес продолжат развивать сотрудничество.
- Что касается Брексита (выхода Великобритании из Евросоюза – прим.), то, конечно, он повлиял, - сказал Сергей Катырин. - Естественно, что англичане ищут возможности для привлечения инвесторов. В том числе и внимательно смотрят на Россию, на российские возможности, на российских инвесторов , поэтому, полагаю, интерес еще больший будет к России.
Также в Торгово-промышленной палате в качестве своей задачи видят привлечение английского капитала в российские регионы. Пока впереди по количеству зарубежных проектов - Калужская область, там их насчитывается уже более 160.