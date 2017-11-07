В ТПП России прошёл инвестиционный форум Russia TALK

Представители российского и британского бизнеса, эксперты в сфере финансов и инвестиций обсудили экономическое сотрудничество России и Великобритании.

В Москве в Торгово-промышленной палате России прошел инвестиционный форум Russia TALK, сообщает телеканал РБК. В программе «Бизнес-Вектор» рассказали о том, как английские бизнесмены оценивают перспективы сотрудничества с российским бизнесом. По данным Центробанка, англичане инвестировали 15 млрд долларов в энергетику, фармацевтику и другие отрасли промышленности. В свою очередь россияне вложили в различные отрасли экономики Великобритании около 8,5 млрд долларов. По данным председателя Совета директоров Российско-Британской Торговой палаты Роджера Маннингса, в России работает около 300 британских компаний, самый крупный инвестор из них – «Бритиш Петролеум».

- Сейчас действуют санкции, но есть очень много сфер , где Россия и Британия могут сотрудничать, - сказал Роджер Маннингс. - Безусловно, британские компании заинтересованы в том, чтобы вести бизнес в России.

Председатель ТПП России Сергей Катырин, в свою очередь, уверен в том, что несмотря на определенные сложности в международных отношениях, на те же санкции, российский и британский бизнес продолжат развивать сотрудничество.

- Что касается Брексита (выхода Великобритании из Евросоюза – прим.), то, конечно, он повлиял, - сказал Сергей Катырин. - Естественно, что англичане ищут возможности для привлечения инвесторов. В том числе и внимательно смотрят на Россию, на российские возможности, на российских инвесторов , поэтому, полагаю, интерес еще больший будет к России.

Программа "Бизнес-Вектор" - об инвест. форуме. Видео Видео: Телеканал РБК