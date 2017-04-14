Черновая отделка может попасть под запрет

Законодатели всерьёз взялись за "черновую" отделку.

Черновые квартиры могут стать пережитком прошлого. На уровне законодательной власти уже всерьез обсуждают нововведение – запретить продажу жилья без отделки. Сдачу квартир с голыми бетонными стенами не одобряют в Минстрое России. Черновая отделка, по словам авторов инициативы, создает неудобства покупателям, которым еще несколько лет приходится жить под звуки перфоратора.

Точные сроки, когда неоштукатуренные стены окажутся вне закона, пока не называются. Однако и будущие новоселы, и эксперты рынка уже вовсю задаются главным вопросом: как повлияет отказ от черновых квартир на стоимость квадратного метра.

– Бесспорно, квартира не должна быть «полуфабрикатом» и должна быть пригодной для проживания сразу после сдачи дома. В нашей республике, как и в стране в целом, большинство новостроек сдается в черновой отделке. За рубежом с таким понятием не знакомы – квартиры там передаются полностью пригодными для жизни, а зачастую – со всей необходимой мебелью и техникой. Какой формат жилья придет на смену черновому – пока сказать сложно. Не исключено, что инициатива властей скажется и на стоимости жилья. Но делать какие-то однозначные выводы еще рано, – отмечает руководитель Ипотечного бюро Камила Фазлыева.