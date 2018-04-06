Неверов: заводы “Роснано” - лучшее доказательство технологического прорыва

При этом сам глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о переходе компании на самофинансирование, сообщает пресс-служба компании.

По мнению Чубайса, государственные средства – это та основа, без которой появление нанотехнологической отрасли в стране было бы невозможно. Но уже сейчас, уверен председатель правления компании, пора учиться зарабатывать самим. В новой стратегии до 2023 года «Роснано» полностью прекратит опираться на инвестиции государства.

В жизни компании новый этап уже начался. Налоговые отчисления в федеральный бюджет структурами «Роснано» по итогам прошлого года уже превысили вклад государства в уставный капитал компании, когда она запускалась, – 101 миллиард рублей. Кроме того, компания заявила, что впервые готова выплатить государству – основному акционеру – дивиденды.

В рамках недели «Роснано» в парламенте Анатолий Чубайс рассказал и о других результатах десятилетней работы. За это время компания построила более 90 новых предприятий, выручка которых сейчас составляет 1,4 триллиона рублей, экспорт – превышает 205 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба «Роснано».

Благодаря «Роснано» создано 6 кластеров профильной индустрии, деятельность которых ранее в стране не была представлена: инновационная нанофармацевтика, ядерная медицина, солнечная энергетика и другие

Глава комитета нижней палаты парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев заявил, что «Роснано» внесла весомый вклад в продвижение инновационных стартапов. Например, в строительство предприятия по производству интегральных схем «Микрон», которого с уверенностью можно назвать флагманом российской микроэлектроники. Также успешно действует сеть ПЭТ-центров, которые участвуют в разработке методов борьбы с онкозаболеваниями. В конце 2016 года уникальное импортозамещающее производство запустили в трубной металлургии. С чистой прибылью «Роснано» уверенно работает уже три года.