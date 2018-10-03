Минэнерго: за 10 лет импорт газа в ЕС вырастет на 100 млрд кубометров

Данное заявление прозвучало в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя». Об этом пишет RNS.

В Минэнерго РФ рассказали, что рост спроса на голубое топливо в Европе обусловлен увеличением потребления и снижением собственной добычи. За 10 лет импорт голубого топлива в Старый свет должен возрасти на 100 миллиардов кубометров.

Зампред правления компании «Газпром» Александр Медведев с Александром Новаком согласился. Он сказал, что по самым скромным прогнозам к 2025 году ежегодные объемы поставок газа в ЕС вырастут на 60 миллиардов кубометров, а к 2030 году — не менее чем на 80 миллиардов кубометров.