Минэнерго: за 10 лет импорт газа в ЕС вырастет на 100 млрд кубометров
По словам главы Минэнерго России Александра Новака, в ближайшее десятилетие ежегодный объем поставок трубопроводного газа в Европу возрастет на 100 миллиардов кубометров.
Данное заявление прозвучало в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя». Об этом пишет RNS.
В Минэнерго РФ рассказали, что рост спроса на голубое топливо в Европе обусловлен увеличением потребления и снижением собственной добычи. За 10 лет импорт голубого топлива в Старый свет должен возрасти на 100 миллиардов кубометров.
Зампред правления компании «Газпром» Александр Медведев с Александром Новаком согласился. Он сказал, что по самым скромным прогнозам к 2025 году ежегодные объемы поставок газа в ЕС вырастут на 60 миллиардов кубометров, а к 2030 году — не менее чем на 80 миллиардов кубометров.
Самые благоприятные прогнозы говорят о том, что к 2030 году импорт голубого топлива в Европу возрастет более чем на 100 миллиардов кубометров в год. Ряд экспертов считают, что и эти цифры занижены, подытожил Медведев.