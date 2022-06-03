Кто с кем судился в мае 2022 года в Башкирии и чем это закончилось

На действия организаций пожаловалась компания-конкурент «Диет-Групп 2009» (принадлежит экс-депутату горсовета Уфы Юлии Романчевой) и физлицо. Надзорный орган, проверяя изложенные ими доводы, выяснил, что действия вышеперечисленных фирм были направлены на поддержание цен. Все они, участвуя в госзакупках, снижали цену на минимальные значения. Кроме того, УФАС обнаружила связи между компаниями: так, в сеть они выходили с одних и тех же ip-адресов. Кроме того, по данным Росфинмониторинга с 31 декабря 2017 по настоящее время у ООО «Весна», ООО «Уфимский центр питания Арт-Лайф», ООО «Здоровье» и ООО «Рамонда» были общие контрагенты, а также установлены факты взаиморасчетов.