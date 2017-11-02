Банк УРАЛСИБ начал продажу памятных и инвестиционных монет

Банк УРАЛСИБ начал продажу физическим лицам памятных и инвестиционных монет из драгоценных и недрагоценных металлов.

На данный момент проект запущен в пилотном режиме и реализуется в ряде операционных офисов Банка в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Каталог монет Банка УРАЛСИБ включает 19 наименований. Стоимость самой дорогой монеты «КУБОК-17» номиналом 50 рублей – 27 000 рублей. Розничная стоимость самой бюджетной монеты в ассортименте – «СУВ. КУБОК» из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей – составляет 500 рублей. Планируется расширение ассортимента.

Монеты из драгоценных металлов могут стать удачным подарком, памятным сувениром, предметом коллекционирования, а также инструментом инвестирования.

Подробнее со списком пилотных точек продаж, полным перечнем, внешним видом и стоимостью монет можно ознакомиться на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». О наличии можно узнать по тел.: 8 800 250 57 57.

Справка. Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 490 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 174 POS-терминала.