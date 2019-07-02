Добыча нефти в России за шесть месяцев выросла на 2,5%

В минувшем месяце в России было добыто 45,653 миллиона тонн черного золота. Об этом информирует RNS.

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК) за первые шесть месяцев текущего года на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) объемы первичной переработки нефтяного сырья снизились на 2%, составив 139,962 миллиона тонн. Так в июне первичную обработку на отечественных НПЗ прошло 23,672 миллиона тонн нефтяного сырья.

Поставки российской нефти в страны дальнего зарубежья с начала года выросли на 5,5%, достигнув 122,123 миллиона тонн. Экспорт отечественного черного золота в дальнее зарубежье, включая транзитные ресурсы, увеличился на 5,1% и составил 131,741 миллиона тонн. В одном только июне в государства дальнего зарубежья было экспортировано 19,912 миллиона тонн нефти, а объемы экспорта с учетом транзитных ресурсов составили 21,42 миллиона тонн.