В Башкирию прибыла делегация Королевства Нидерландов

Гости обсудят вопрос создания и установки памятника башкирского всадника на берегу реки Эйсел.

В рамках 200-летнего юбилея освобождения Нидерландов от наполеоновской оккупации инициативная группа двух голландских муниципалитетов Веессе и Вяйге обратились в Посольство РФ с предложением увековечить подвиг российских войск, которые освободили страну от наполеоновского господства в 1813 году. В ближайшие два года запланировано открытие памятников у реки Эйсел по маршруту, пройденному башкирским полком в 1813 году с востока на запад при освобождении Нидерландов. Один из двух памятников представляет башкирского всадника, второй – российского генерала Александра фон Бенкендорфа.