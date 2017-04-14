В Башкирию прибыла делегация Королевства Нидерландов

Руководитель фонда «Искусство объединяет людей» Альберт Адамс, партнер - инициатор по созданию памятника башкирскому всаднику в Голландии Анна Мария Вервей и известный российский скульптор Александр Таратынов прибыли в Башкирию с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
В рамках 200-летнего юбилея освобождения Нидерландов от наполеоновской оккупации инициативная группа двух голландских муниципалитетов Веессе и Вяйге обратились в Посольство РФ с предложением увековечить подвиг российских войск, которые освободили страну от наполеоновского господства в 1813 году. В ближайшие два года запланировано открытие памятников у реки Эйсел по маршруту, пройденному башкирским полком в 1813 году с востока на запад при освобождении Нидерландов. Один из двух памятников представляет башкирского всадника, второй – российского генерала Александра фон Бенкендорфа.
Делегацию Королевства Нидерландов примут на «Сердце Евразии». Гости посетят музеи Уфы, проведут переговоры с экспертным сообществом Башкирии по вопросам создания и установки памятника, а также обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества с руководителями учреждений культуры и искусства Башкирии.