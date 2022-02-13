В Уфе разрешили начать планирование и межевание по проекту «Парк искусств»

Творческий кластер, который совладелец ЦСИ «Облака» Валериан Гагин хотел строить около восьми лет назад на территории парка им. Калинина, начинает реализацию в историческом центре города. В ближайших планах — проекты планировки и межевания территории.

На сайте уфимской мэрии опубликован документ, подписанный главой городской администрации Сергеем Грековым, о разработке проектов планировки и межевания территории, ограниченной ул. Крупской, Кирова, Ленина, Достоевского, — всего 7,91 гектара. Согласно документу, ООО «Дом искусства» получает разрешение на планирование и межевание соответствующей территории. Заказчик обязан выполнить инженерные изыскания, а необходимые проекты представить в течение полутора лет после принятия данного документа — до середины лета 2023 года. Кроме того, в перспективе ожидаются общественные обсуждения грядущего проекта. Полностью с документом можно ознакомиться на официальном сайте. Напомним, «Парк искусств» — проект Валериана Гагина, совладельца ЦСИ «Облака», члена СПЧ РБ, депутата уфимского Горсовета. Ранее творческий кластер планировалось расположить на территории парка Калинина в северной части города. Позднее у городских властей «поменялись планы» и проекту пришлось искать другое место. В итоге была выбрана площадка в историческом центре города: по мнению автора проекта, сейчас это «небольшая, малопосещаемая площадка», которая при комплексном развитии квартала может превратиться в «шикарную городскую территорию». Частные инвестиции в проект к началу 2021 года оценивались в 400 млн руб. При этом жители этого района высказывались против строительства, уточняя, что проект, по их мнению, мало чем будет отличаться от торгового центра, а в непосредственной близости от территории уже находится галерея «Мирас» и комплекс «Арт-Квадрат». По словам жителей домов, прилегающих к территориии, грядущее строительство «Парка искусств» с ними никто не обсуждал.

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