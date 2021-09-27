Мечтать не вредно: почему «Парк искусств» в Уфе называют личным бизнес-планом Гагина

На Валериана Гагина в последнее время смотрят как на «любимчика Хабирова», как бы молодой политик ни старался заверить аудиторию, что это не так. Но ведь все слышали реплику Радия Хабирова, прозвучавшую 19 сентября в пресс-центре традиционной площадки «Ночь выборов-21» о том, что он и его супруга голосовали за Гагина, к слову, баллотировавшегося в депутаты Уфимского горсовета от партии «Единая Россия». Это признание Хабирова для большинства присутствующих прозвучало как заведомое поздравление Гагина с победой на выборах, а также как «зеленый свет» для «Парка искусств», с которым Валериан носится уже почти десять лет. Теперь он собрался строить данный проект на месте, где горожане хотят видеть зеленый сквер.
«Это становится уже смешно и немного напоминает, как Андрей Разин в перестречные годы шокировал чиновников, когда представлялся племянником Горбачева и таким образом решал свои проблемы и продвигал группу „Ласковый май“», — такой комментарий появился в Фейсбуке под одним из постов про «Ночь выборов».
«Проект „Парка искусств“ без согласования — это набор чертежей»
Изначально Гагин запланировал обустроить свой «Парк искусств» в Парке имени Калинина в северной части Уфы. Его горячий характер и амбициозность проявились уже тогда. Трудно сказать, чем он очаровал главу Башкирии, возможно, своей внешностью повзрослевшего «Электроника», ведь давно не секрет, что Хабиров довольно сентиментален.
Так или иначе, но Гагин получил благословение от главы региона. Однако реализации его проекта воспротивился тогдашний главный архитектор Уфы Олег Байдин, на которого обаяние Гагина не оказало магического эффекта. Байдин наглядно дал понять, что воплощение в реальность «креативной мечты», имеющей множество недостатков, невозможно, даже несмотря на высокое покровительство.
— У любого проекта есть две главные составляющие: регламентная и содержательная. И ни одна из них в проекте инициатора «Парка искусств» не соблюдена, — отметил Олег Байдин на встрече с журналистами в августе 2019 года.
По его словам, Валериан Гагин упустил из виду весьма серьезные моменты, играющие ключевую роль в осуществлении его проекта.
— Разговоры о проекте ведутся с 2014 года, однако проектная документация так до конца и не подготовлена. По проекту нами были высказаны замечания, указаны несоответствия, которые не устранены. Список нарушений там большой. Но инициатор проекта просто решил проигнорировать замечания и обратиться на уровень выше. Но наша позиция такова: пока проект не согласован — это набор чертежей, — жестко ответил тогда Олег Байдин.
По его мнению, в своем тогдашнем проекте Валериан Гагин не учел многие актуальные градостроительные вопросы. Например, совершенно не был учтен транспортный вопрос — как «Парк искусств» будет соединен с Инорсом или с южной частью Уфы. Не были решены вопросы с канализацией, со снегоплавильным пунктом.
Самым серьезным камнем преткновения, по словам главного архитектора Уфы, стало предлагаемое Гагиным строительство торгового центра на территории парка, под которое предполагалось вырубить деревья на огромном участке. Кстати, на этот «щекотливый» момент указывал и Радий Хабиров.
Именно так Олег Байдин объяснил решение заказать грамотный проект реконструкции всего парка Калинина через госзакупки.
Тогдашняя реакция Гагина была весьма показательна.
«Не дождавшись решения ВРИО Радия Хабирова о „Парке искусств“, Главархитектура заказывает новый проект за 15 миллионов рублей?» — разразился Валериан обиженным постом, словно капризный ребенок, жалующийся родителям на запрет строгого учителя.
Дальше начали происходить еще более чудесные вещи, которым изумлялись жители республики. Мало какой проект в Башкирии может похвастаться таким режимом благоприятствования, какой получил «Парк искусств».
«Если мы чем-то не довольны, можем обращаться в различные инстанции»
От строительства объекта в Парке Калинина все-таки отказались и стали выбирать для него новое место. Среди предложенных вариантов были гораздо более яркие и неожиданные места.
— Мне понравился вектор, который определяет отношение главы республики к креативной индустрии. Очень здорово, что это признается важным составным элементом экономики, который влияет на благополучную комфортную городскую среду и благополучие граждан. Радий Хабиров предложил рассмотреть центральную часть города, участок, который будет ближе к студенчеству, молодежи. Мы проговаривали также зону набережной и Южный склон в качестве возможных локаций для парка, — не скрывал своей радости Валериан Гагин, к тому моменту уже ставший членом Совета по правам человека при главе Башкирии.
И тем не менее новая «прописка» вожделенной мечты Гагина на территории в центре Уфы рядом с MusicHall, Молодежным театром, галереей «Мирас», музеем Ленина стало для многих полной неожиданностью. На тропу войны с «любимчиком Хабирова» вышли простые горожане, которые не читают светской хроники и не в курсе симпатий и антипатий главы региона.
Люди заявили, что на этой площадке вместо выставочных залов, творческих мастерских и магазинчиков хотят видеть зеленый сквер. Они обратились с жалобой к прокурору города Сергею Воронцову, столичному мэру Сергею Грекову и главе Башкирии Радию Хабирову, заявив, что согласование проекта Гагина проходит тайно, без общественных слушаний. Авторы обращения опасались, что в результате рядом с их домами появится «обычный торговый центр».
Местным жителям было совершенно непонятно, для чего реализуется данный проект, ведь приобщиться к искусству все желающие смогут и на новой Набережной реки Уфы, где будет функционировать Музей современного искусства бизнесмена Марата Ахметшина, и в культурном центре «Арт-Квадрат», расположенном, к слову, всего в двух кварталах от места дислокации будущего «Парка искусств».
Почему бы господину Гагину не взять пример с того же «Арт-квадрата» и не присмотреть под свой «Парк искусств» какое-либо заброшенное здание, провести его реконструкцию? Раньше он готов был срубить деревья под свое строение, а теперь хочет занять место, где мы мечтаем разбить сквер. И никто ему ничего не может возразить! Что за блажь? Что за капризы? так формулировали свои возмущения жильцы микрорайона за Молодежным театром в комментариях к новостям про новые планы Валериана Гагина.
Член инициативной группы жителей Светлана Павлова рассказала журналистам «Коммерсанта», что о планах застройки сквера местные жители вообще узнали из СМИ.
— В январе я стала звонить в администрацию и Главархитектуру, мне сказали, что Гагин не заявлялся с этим проектом, и он не согласован, — рассказала Светлана Павлова.
24 марта ей в руки попал регламент заседания градостроительного совета, назначенного на следующий день, в повестке значилось обсуждение концепции «Парка искусств». Активистка попыталась получить разрешение на участие в мероприятии, но, по ее словам, в отделе перспективного развития Главархитектуры ей в этом отказали.
— Мне прямо так и сказали: на заседание нас не пустят и, если мы чем-то не довольны, можем обращаться в различные инстанции с жалобами, но вопрос строительства «Парка искусств» решен, согласован с главой администрации Уфы и 25 марта будет отправлен на согласование главе Башкирии, — продолжила Светлана Павлова.
Однако при этом, по её словам, с жителями домов, прилегающих к скверу, предполагаемое строительство «Парка искусств» никто не обсуждал, никаких общественных слушаний не было.
Кто же на самом деле лоббирует интересы Гагина?
Во всех публикациях о «Парке искусств» на сегодняшний день о строительстве этого объекта говорится как о деле решенном. Сообщается, что его планируется построить к 2024 году. Объем частных инвестиций оценивается в 400 миллионов рублей.
Сам Валериан Гагин после своего избрания в Уфимский горсовет уже успел дать несколько комментариев о том, как будет защищать интересы горожан и заботиться о развитии творческого потенциала талантливых земляков. Валериан подчеркивает, что все решения, касающиеся застройки городских пространств, должны проходить общественные слушания. Однако при этом молодой политик умалчивает, что решение о строительстве «Парка искусств» было принято в обход общественного мнения.
В интернете в открытом доступе есть его послевыборное интервью радио «BusinessFM» от 23 сентября. О строительстве «Парка искусств» он рассказывает уверенно, без малейших сомнений на 25-й минуте интервью.
«Парк искусств» никогда не был концептуально «Арт Квадратом», — отверг Валериан Гагин вопрос журналиста, явно нервничая из-за очередного сопоставления его будущего детища с уже существующим и реально работающим культурным центром, расположенным совсем рядом. — «Парк искусств» — это креативный кластер. Это, в первую очередь, собрание, сообщество людей, которые делают интересные творческие проекты. Это про те маленькие творческие бизнесы, которые хотят жить в одном пространстве.
Настойчивый журналист вновь переспросил его: «А это не одно и то же, что и в „Арт-квадрате“?»
— Не знаю, — резко прервал обсуждение неприятной темы Гагин.
Точно также Валериан уходит от ответа по поводу того, откуда намерен черпать инвестиции для своего будущего «Парка искусств». Между тем, этот вопрос весьма непраздный, если учесть, что одним из соучредителей Центра современного искусства «Облака» был Алексей Пригода — сегодняшний фигурант уголовного дела, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Есть ли гарантия, что инвесторы «Парка искусств», финансирующие бизнес-план Гагина, тоже не окажутся связаны с уголовщиной, и в результате вместо «Парка искусств» в центре города появится уродливый долгострой?..
Однако, судя по всему, этими вопросами представители власти предпочитают не задаваться, общаясь с «любимчиком Хабирова». Вот и мэр Уфы Сергей Греков, отвечая на вопросы журналистов в рамках своей недавней пресс-конференции, отказался говорить о «Парке искусств», пробубнив в ответ что-то невнятное.
Очевидно, что проект «Парка искусств» при всем желании невозможно назвать чистым и прозрачным. Возможно, когда-то, лет десять назад, возникнув в голове молодого человека, трогательно напоминающего «Электроника», это и был истинный «Парк искусств». Но теперешняя его концепция явно далека от тогдашней мечты. Теперь это больше похоже на бизнес-план, который все чаще связывают с именем главы Башкирии.
Так кто же на самом деле лоббирует интересы новоиспеченного депутата Гагина или все-таки это всё слухи, распространяемые его соратниками-пиарщиками, желающими таким образом запугать чиновников и оппонентов Валериана? Так или иначе, но теперь, с депутатским мандатом в руках, многие вопросы наш герой сможет решать гораздо быстрее и, как бы это назвать помягче, кулуарнее. Всё четко по схеме легендарного «племянника Горбачева» Андрея Разина.