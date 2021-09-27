Мечтать не вредно: почему «Парк искусств» в Уфе называют личным бизнес-планом Гагина

На Валериана Гагина в последнее время смотрят как на «любимчика Хабирова», как бы молодой политик ни старался заверить аудиторию, что это не так. Но ведь все слышали реплику Радия Хабирова, прозвучавшую 19 сентября в пресс-центре традиционной площадки «Ночь выборов-21» о том, что он и его супруга голосовали за Гагина, к слову, баллотировавшегося в депутаты Уфимского горсовета от партии «Единая Россия». Это признание Хабирова для большинства присутствующих прозвучало как заведомое поздравление Гагина с победой на выборах, а также как «зеленый свет» для «Парка искусств», с которым Валериан носится уже почти десять лет. Теперь он собрался строить данный проект на месте, где горожане хотят видеть зеленый сквер.