В Башкирии накаляются споры вокруг будущего Парка искусств

Накануне, 16 августа, стало известно, что подведены итоги конкурса, объявленного Главархитектурой Уфы, на разработку проектов планировки и межевания территории парка Калинина. Победителем тендера стало МУП «Архитектурно-планировочное бюро», предложившее за работу 3,5 млн рублей вместо стартовой стоимости в 15,22 млн рублей.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», вторым участником торгов было челябинское ООО «Зенит», но его цена в 4,8 млн рублей не выдержало конкуренцию.

Из закупочной документации следует, что разработчику предстоит изготовить проекты планировки и межевания территории парка площадью 104,5 га. Срок изготовления - два месяца. При этом предполагается сохранение по максимуму зеленой зоны и устройство велодорожек. Не стоит также забывать, что министерство спорта и молодежной политики РБ сообщало ранее о планах построит в парке Калинина волейбольный центр стоимостью 1,5-2 млрд рублей к чемпионату мира по волейболу в 2022 году.

Напомним, ранее на благоустройство территории Парка Калинина претендовал руководитель Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин. Но из речи главного архитектора столицы Олега Байдина, произнесенной на прошлой неделе на круглом столе, стало понятно, что между Гагиным и Байдиным имеет место серьезное противостояние, явно вошедшее теперь в свою активную фазу.

Валериан Гагин предлагал свой проект межевания и планировки парка с созданием воркаутов и творческих мастерских под общим названием «Парк Искусств» на территории Парка Калинина, он готов был реализовать его на свои средства. Однако его проект не был утвержден Главархитектурой.

Тогда Валериан Гагин показал свой проект на инвестчасе в правительстве РБ. Справедливости ради стоит отметить, что у Радия Хабирова проект тоже вызвал немало вопросов. Он предложил создать рабочую группу по его доработке пол руководством первого заместителя руководителя администрации главы РБ Рината Баширова.

Получается, что торги на разработку проекта, объявленные Главархитектурой Уфы, проходили параллельно этому процессу. Олег Байдин заявил ранее, что «проект Парка Искусств без согласования – это набор чертежей».

Валериан Гагин заявил на своей странице в соцсетях, что потрясен тем, что разработка проекта будет проводиться без исследований биологов.

- Работа созданной ВРИО Главы рабочей группы в разгаре, я позавчера встречался с руководителем Ринатом Башировым, - сообщил Гагин.

У его команды такие исследования есть. Она работала над проектов почти пять лет, а теперь, по итогам торгов, проект должен быть готов в течение двух месяцев.

Со стороны руководства республики пока никакой официальной реакции на происходящее не последовало.