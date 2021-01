В Уфе к 2024 году может появиться масштабный Парк искусств

В Уфе продолжают выбирать площадку для строительства Парка искусств. Автор проекта Валериан Гагин сообщил в своих соцсетях о том, что в ходе обсуждения с членами Горсовета была предложена новая локация в центре города.

По словам Валериана Гагина, окончательное решение по поводу места строительства еще не принято. Проект находится на стадии обсуждения и согласования. Тем не менее, он надеется, что здание удастся построить уже к 2024 году. — Мы разместим там ещё больше цифрового искусства. Галереи будут с окнами. Будет в четыре раза больше развивающих студий и арт-развлечений. Нам очень нравится соседство: Молодежный театр, Концертный зал Башкортостан, Гостиница, Мьюзик-холл, Академия наук, отметил он. Напомним, история с появлением в Уфе Парка искусств тянется уже несколько лет. Изначально предполагалось, что «Парк искусств» появится на территории Парка Калинина и должен был объединить на 56 га спортивные и презентационные центры, зоны отдыха и культурных мероприятий.

