Режиссер форума моды провел церемонию открытия с больничной койки

На открытии выставки «РостекстильЭкспо», в которой приняло участие 36 модельеров, Колпаков почувствовал себя настолько плохо, что режиссеру пришлось вызвать «скорую». Прибывшие врачи отметили, что с таким высоким давлением не то, что руководить шоу, нельзя даже ходить и тут же затолкали сопротивляющегося Колпакова на носилки.Шоу-показ начался без Бориса Колпакова, который согласно сценарию, еще должен был вести праздник в качестве конферансье. Елене Лукмановой удалось с блеском выйти из создавшегося положения, и все необходимые реплики она подавала за двоих из-за кулис. Однако режиссер не был бы режиссером, если бы не сумел эффектно обставить свое появление. По словам Бориса, после того как врачи произвели необходимые манипуляции и сбили давление, постановщик нашел в себе силы явиться на открытие собственного детища.