Режиссер форума моды провел церемонию открытия с больничной койки
10 ноября 2005, 23:58Культура
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Сегодня в столице Башкирии стартовал форум моды «Евро-Уфа-Азия». Праздник моды проходит в Уфе не в первый раз, однако его идеологи московский режиссер Борис Колпаков и Елена Лукманова, хозяйка одноименного модельного агентства, подходят к концепции действа настолько ответственно, как будто создают шоу стиля в первый раз. Борис Колпаков, готовясь к открытию, провел на площадке несколько суток, выстраивая свет и отдавая последние распоряжения. И надо же так тому случиться, что именно сегодня у постановщика подскочило давление.
На открытии выставки «РостекстильЭкспо», в которой приняло участие 36 модельеров, Колпаков почувствовал себя настолько плохо, что режиссеру пришлось вызвать «скорую». Прибывшие врачи отметили, что с таким высоким давлением не то, что руководить шоу, нельзя даже ходить и тут же затолкали сопротивляющегося Колпакова на носилки.Шоу-показ начался без Бориса Колпакова, который согласно сценарию, еще должен был вести праздник в качестве конферансье. Елене Лукмановой удалось с блеском выйти из создавшегося положения, и все необходимые реплики она подавала за двоих из-за кулис. Однако режиссер не был бы режиссером, если бы не сумел эффектно обставить свое появление. По словам Бориса, после того как врачи произвели необходимые манипуляции и сбили давление, постановщик нашел в себе силы явиться на открытие собственного детища.
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