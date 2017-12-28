В Уфе названы лучшие двор, дом и подъезд

Администрация города подвела итоги конкурса на лучшие двор, дом и подъезд, объявленный в начале года. Всего была подана 131 заявка, в финал вышли по 8 кандидатов в каждой номинации.

Победителем в номинации «Образцовый дом» стал дом №3/10 по улице Блюхера. Он находится в управлении «УЖХ Орджоникидзевского района Уфы».

Звание «Образцовый двор» заслуженно получил двор по адресу Батырская,14/1 АО «УЖХ Кировского района Уфы».

В номинации «Образцовый подъезд» первое место занял подъезд №4 по улице Менделеева,150/5 «УЖХ Советского района Уфы».

- Победителей конкурса ждут вознаграждения из призового фонда, сформированного участниками конкурса, - уточнили в мэрии.

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info