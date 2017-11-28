Уфимец нашел старинную винтовку «Мосина» в куче песка

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Оружие представляет собой интерес скорее для любителей истории, чем для бандитов.
Уфимец Александр Скорняков добровольно отнес в полицию найденную старинную винтовку, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Огнестрельное оружие мужчина нашел в груде песка.
В тот день на предприятие по производству бетона привезли грунт для строительных работ. По предварительным данным, оружие, которое мужчина нашел в песке, называется «Мосина». Это винтовка Гражданской и Великой Отечественной войн.
После заключения экспертизы полицейские решат судьбу винтовки. Напоминаем, что при нахождении огнестрельного оружия необходимо сдать его в ближайшее отделение полиции.
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