Уфимец нашел старинную винтовку «Мосина» в куче песка

Оружие представляет собой интерес скорее для любителей истории, чем для бандитов.

Уфимец Александр Скорняков добровольно отнес в полицию найденную старинную винтовку, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Огнестрельное оружие мужчина нашел в груде песка.

В тот день на предприятие по производству бетона привезли грунт для строительных работ. По предварительным данным, оружие, которое мужчина нашел в песке, называется «Мосина». Это винтовка Гражданской и Великой Отечественной войн.