В Уфе установят памятник машинисту

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новая скульптура появится на Деповской площади локомотивного депо Уфа.
На территории локомотивного депо появится скульптура по новому эскизу. Композиция называется «Машинист, идущий на работу вдоль железнодорожных путей».
-На монументе обозначены цифры - 1610 – расстояние от станции Демы до Москвы в километрах, - рассказал прессс-службе городской администрации руководитель технического отдела депо Владислав Тимофеев.
Автор арт-объекта - уфимский скульптор Халит Галиуллин. Торжественное открытие пройдет 1 октября в 12.00 по адресу: г.Уфа, Деповская площадь, 12.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей