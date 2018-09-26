В Уфе установят памятник машинисту

На территории локомотивного депо появится скульптура по новому эскизу. Композиция называется «Машинист, идущий на работу вдоль железнодорожных путей».

-На монументе обозначены цифры - 1610 – расстояние от станции Демы до Москвы в километрах, - рассказал прессс-службе городской администрации руководитель технического отдела депо Владислав Тимофеев.