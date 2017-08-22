В Башкирии установилась теплая и ясная погода

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Днем воздух в регионе прогреется до + 32° градусов.
Источник: Башгидромет
В Башкирии на этой неделе установилась теплая и ясная погода, следует из данных Башгидромета.
Во вторник, 22 августа, днем воздух прогреется до 26-31°.
В среду, 23 августа, температура воздуха ночью 14-16°, днем 30-32°. Осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.
В четверг, 24 августа, характер погоды существенно не изменится:
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