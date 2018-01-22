В Уфе анонсирован проект планетария, на который пока нет денег

Согласно опубликованному проекту, новое здание будет 10-этажным. Его общая площадь составит 14,5 тысяч кв м, из них площадь космического центра составит около трех тысяч "квадратов". Также здесь запланирован бизнес-центр в 5 тысяч квадратов, автостоянка в 4,6 тысяч кв м.

Как сообщил Медиакорсети директор планетария Анатолий Денисов, проект был разработан еще в 2015 году, но на сегодня средства на его реализацию так и не найдены.

- Мы решили разместить проект на сайте, чтобы общественность хотя бы знала, что он планируется, - пояснил Денисов Медиакорсети. - Реализовать его обещали к 100-летию республики, но, видимо, пока найти средства не получается. Сам по себе наш планетарий у нас на достаточно высоком уровне, но здание само по себе требуют реконструкции, поскольку уже не соответствует многим современным требованиям. Например, по пожарной безопасности, по доступности для инвалидов. Только на это нужно около 40 миллионов рублей.