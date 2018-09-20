В Уфе застройщик отобрал у собственника четверть участка под строительство

В редакцию Медиакорсети обратился житель частного дома возле “Менделеев-сити” Артур, который рассказал о непростых отношениях с застройщиком нового многоквартирного дома. Он является одним из собственников дома и земельного участка, который граничит со строящимся жилищным комплексом. Близость нового ЖК сыграла с ним злую шутку – под видом благоустройства придомовой территории, застройщик присвоил ¼ часть частной земли.

- Они удалили плодородный слой почвы, снесли хозяйственные постройки, удалили наши насаждения. Вместо этого установили фундаментальные блоки, забор и построили дорогу. Все это произошло на нашем участке, без нашего согласия, - рассказывает Артур.

История самого строительства само по себе заслуживает внимания. В феврале 2007 года постановлением главы администрации Уфы этот участок, в том числе и частный дом, где живет Артур, был предоставлен ЗАО ИК “Простор” для строительства с обязательством по изъятию, сносу и расселению.

В декабре 2012 года ЗАО ИК “Простор” признали банкротом.

Постановлением главы администрации Уфы в 2012 году земельный участок далее передали ЖК “Менделеевский” для проектирования и строительства жилых домов. Однако при этом исключили обязательства по изъятию земельных участков, сносу и расселению домов, в том числе и дома, где живет семья Артура.

На основании указанного постановления ЖК “Менделеевский” заключил с городом договор аренды для строительства многоквартирных домов на территории указанного участка.

В 2016 году ЖК “Менделеевский” переуступил права и обязанности по указанному договору аренды земельного участка ООО “ЦентрИнвест”. На этот раз также никто не вспомнил о первоначальных обязательствах по изъятию соседствующих земельных участков, сносу домов на них и расселению жителей.

В результате ООО «ЦентрИнвест» было выдано разрешение на строительство, которое продлено до 31 декабря 2018 года.

- Таким образом, права и обязанности по изъятию земельных участков, сносу домов и расселению жителей остались у находящегося на стадии банкротства ЗАО ИК «Простор». Получается, что первоначальное условие – строительство только с обязательством по расселению не выполнено. В итоге, ЖК построен, а мы также остались в своих старых частных домах, - рассказывает Артур.

По его мнению, администрация Уфы либо не проконтролировала, либо умышленно допустила передачу земли ЖК «Менделеевский», а затем согласовала передачу ООО «ЦентрИнвест».

«ЦентрИнвест», в свою очередь, ведет строительство многоквартирных домов без обязательств по изъятию земельных участков и расселению собственников на его территории, при этом грубо нарушает границы собственников земельных участков и домов, считает уфимец.

Местным жителям спасти свой участок не помогли ни заключения кадастровых инженеров, ни сотрудников Управления Росреестра - земконтроля.

- На основании всего этого есть основания полагать, что ЗАО ИК «Простор», ЖК «Менделеевский» и ООО «ЦентрИнвест» являются аффилированными организациями, которые при поддержке администрации Уфы создали данную ситуацию, при которой расселение и изъятие земельных участков становится невозможным, - уверен Артур.

Медиакорсети удалось получить комментарий только у представителя ООО «ЦентрИнвест».