В Уфе пройдет романтичный велопраздник

В воскресенье, 18 февраля, в Уфе пройдет самый романтичный велопраздник. Как сообщили организаторы, мероприятие пройдет в сквере имени 50 лет Победы, в квартале между улицами 50 лет Октября, Володарского и Мингажева. Начало в 12.00.

Приглашены все, кто любит велосипед и активный образ жизни. В этот день все участники смогут проехать трассу в форме сердца. Предусмотрены две дистанции – 5 и 8 кругов. На финише каждый получит памятные медали.