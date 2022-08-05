Стал известен победитель аукциона на право аренды двух домов-памятников в Уфе

Отметим также, что ранее в Уфе вновь за один рубль выставили на торги усадьбу Бухартовских. Так, ранее объект культурного наследия за 5,7 миллиона рублей приобрела уфимская компания, однако позднее её представители не пришли на подписание договора. Подробнее об истории одного из наиболее интересных уфиимских архитектурных памятников Mkset рассказывал здесь.