Дом полицмейстера Бухартовского: история одного из самых известных зданий Уфы

— «Почему же так все тянется?» — спросите вы. На самом деле за эти два года, прошедших после пожара, произошло много событий. Возможно, что все это началось бы ещё в 20 году. Но ведь именно тогда разразилась страшная эпидемия, которая полтора года косила нас и все мы, разумеется, понимали, что все силы были брошены на борьбу с болезнью. К этому все отнеслись с пониманием, — отмечет Краевед.