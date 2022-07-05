Дом Бухартовского в Уфе снова продают за 1 рубль после отказа победителя выкупать лот

Дом полицмейстера Бухартовского исторический памятник в историческом центре Уфы по улице Аксакова едва не обрел нового хозяина в начале июня. Однако победитель аукциона не стал подписывать договор купли-продажи и объект культурного наследия так и остался бесхозным. Еще 10 июня сообщалось, что усадьбу мэрия еще раз выставит на торги. так и произошло, дом вновь превратился в лот, а заявки на участие в аукционе будут принимать до 4 августа. 8 августа будет определен новый победитель аукциона.