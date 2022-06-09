Получившая право выкупить дом Бухартовских в Уфе фирма отказалась подписывать договор

В 2019 особняк уже пытались продать на торгах, но покупателей не нашлось. Весной 2020 года деревянный дом загорелся, пламя разгорелось на кровле, в результате она обрушилась. В апреле глава Башкирии Радий Хабиров публично заявил, что участок под домом не отдадут под застройку, а сам объект культурного наследия будет восстановлен.