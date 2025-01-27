Список аттестованных бабок-ворожеек опубликовали в Башкирии

Posted 27 января, 09:01
Published 27 января, 09:01
Modified 27 января, 09:45
Updated 27 января, 09:45
С 2019 года в Башкортостане официально разрешено заниматься народной медициной. То есть бабушкины рецепты и травяные чаи могут стать не только семейной традицией, но и легальной практикой.
По закону, специалистом народных методов может стать любой гражданин, получивший специальное разрешение от Минздрава. Однако если у целителя нет медицинского образования, приемы можно проводить только в присутствии дипломированного врача. Также шептуньям необходимо получить письменное разрешение на домашнее лечение от пациента.
На данный момент в реестре зарегистрировано семь бабок-ворожеек, которые уже получили свои заветные разрешения. Список квалифицированных шептуньей можно найти на сайте Минздрава РБ. Там же можно подать заявку на ворожительную аттестацию.