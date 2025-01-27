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Posted 27 января, 09:01

Published 27 января, 09:01

Modified 27 января, 09:45

Updated 27 января, 09:45

Минздрав Башкирии назвал квалифицированных шептуньей

Список аттестованных бабок-ворожеек опубликовали в Башкирии

27 января 2025, 09:01
Фото: 1MI.

Минздрав Башкирии назвал квалифицированных шептуньей

Башкортостан оказался первым регионом в России, где Минздрав сотрудничает с шептуньями, сообщили в ведомстве в понедельник, 27 января.

С 2019 года в Башкортостане официально разрешено заниматься народной медициной. То есть бабушкины рецепты и травяные чаи могут стать не только семейной традицией, но и легальной практикой.

По закону, специалистом народных методов может стать любой гражданин, получивший специальное разрешение от Минздрава. Однако если у целителя нет медицинского образования, приемы можно проводить только в присутствии дипломированного врача. Также шептуньям необходимо получить письменное разрешение на домашнее лечение от пациента.

На данный момент в реестре зарегистрировано семь бабок-ворожеек, которые уже получили свои заветные разрешения. Список квалифицированных шептуньей можно найти на сайте Минздрава РБ. Там же можно подать заявку на ворожительную аттестацию.

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Ранее Mkset рассказал о новом законе, похожем на рэкет в Башкири.

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