Список аттестованных бабок-ворожеек опубликовали в Башкирии

По закону, специалистом народных методов может стать любой гражданин, получивший специальное разрешение от Минздрава. Однако если у целителя нет медицинского образования, приемы можно проводить только в присутствии дипломированного врача. Также шептуньям необходимо получить письменное разрешение на домашнее лечение от пациента.