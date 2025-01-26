Уфимцев лишат запущенных участков

Указал Гаврилов и на то, что в поправках не говорится об обязанности строить что-либо на участках. Любителя фитнеса на грядках имеют право заставить землю теплицами и огородами, однако садовые участки также предназначены и для отдыха. Размещение любых построек — право садоводов, но никак не обязанность.