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Posted 26 января, 18:12

Published 26 января, 18:12

Modified 26 января, 18:14

Updated 26 января, 18:14

В Башкирии упростят изъятие заброшенных участков

Уфимцев лишат запущенных участков

26 января 2025, 18:12
Фото: 1MI.

В Башкирии упростят изъятие заброшенных участков

Муниципальные власти, по сообщениям в СМИ, с 1 марта смогут забирать у владельцев участки, не отвечающие ряду требований, однако депутаты назвали это «расширением прав» землевладельцев — Mkset разобрался в инициативе в воскресенье, 26 января.

Нет забора и разбросан хлам — прощай дача

В конце января 2024 медиаресурсы растиражировали информацию о том, что согласно поправкам, которые вступят в силу с 1 марта 2025 года, в России органы местного самоуправления городов и посёлков смогут изымать у граждан неосвоенные участки.

Для выполнения процедуры не потребуется даже обращения в прокуратуру. Саму же землю впоследствии отдадут льготным группам населения, например, многодетным семьям или участникам спецоперации.

В качестве критериев заброшенности названы сорняки высотой более трёх метров, занимающие более половины территории, а также отсутствие в течение трёх лет грядок, теплиц и других строений. Под изъятие можно попасть и имея на участке огромные завалы мусора, а также исключительно ветхие сооружения.

— Очень многие граждане понабрали землю в аренду или купили по дешевке, а содержать не в состоянии. Раньше такие участки также изымались и передавались в муниципальную собственность. Но этот процесс был сложным, — приводит слова юриста Ирины Нигматуллиной издание «Бизнес Online».

«Расширение прав»

Позже законодатели «опровергли» сообщения в разговоре с журналистами. По словам депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, информация не является достоверной.

Народный избранник пояснил «Парламентской газете», что в СМИ, вероятнее всего, речь идёт о поправках в Земельный кодекс, регулирующих порядок освоения и использования земельных участков.

Как и эксперты, Гаврилов отметил, закон об изъятии участков при неиспользовании в течение трёх лет существуют и в настоящий момент. Решение же принимает инспектор, а критериев «заброшенности» юридически не существует.

— С 1 марта 2025 года ситуация изменится: у граждан будет дополнительно три года на освоение участка, а критерии установит Правительство. Другими словами, поправки не ущемляют права дачников, а, наоборот, расширяют их: если сейчас на освоение дается три года, то после этот срок увеличится вдвое, до шести лет, — пересказывает слова депутата «Парламентская газета».

Указал Гаврилов и на то, что в поправках не говорится об обязанности строить что-либо на участках. Любителя фитнеса на грядках имеют право заставить землю теплицами и огородами, однако садовые участки также предназначены и для отдыха. Размещение любых построек — право садоводов, но никак не обязанность.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» в Уфе на январь 2025 года насчитывается как минимум 22 садовых некоммерческих товарищества.

Квартиры в Уфе стали дороже домов
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии цены на трёхкомнатные квартиры обогнали стоимость частных домов.

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