mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 10:25

Published 24 января, 10:25

Modified 24 января, 10:27

Updated 24 января, 10:27

Депутаты Башкирии разработает закон о риэлторах

В Уфе приструнят риэлторов

24 января 2025, 10:25
Фото: 1MI.

Депутаты Башкирии разработает закон о риэлторах

Депутаты Башкирии решили урегулировать деятельность риэлторов по всей стране, сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курлтая в пятницу, 24 января.

Профессия риэлтор зародилась ещё в 90-е годы, однако их правовой статус и зона ответственности по сей день официально не прописаны. По факту риэлторы даже не несут ответственности за свои услуги. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев считает, что в сфере недвижимости такая самостоятельность недопустима.

Дело в том, что покупка жилья — важнейший шаг в жизни россиянина. К риэлторам обращаются, чтобы сделка прошла «ровно» и без «подводных камней», однако официальных гарантий дать никто не может.

Депутаты Башкирии предложили четко описать риэлторскую деятельность, определить спектр услуг и зону ответственности, а также ввести аттестацию риэлторов. Затем необходимо создать единую базу сертифицированных специалистов, а также ввести ответственность за некачественные услуги.

Квартиры в Уфе стали дороже домов
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказал, что в Уфе цены на «трёшки» обогнали частные жилые постройки.

Читайте также:
В Башкирии ликвидируют частные спортшколыУфимцам запретят шуметь по праздникамХабиров оказался лучшим в Приволжье
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Новости Уфы#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Октябрьский#Константин Толкачев#Кумертау#Госсобрание#Ответственность#Услуги#Риэлторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика