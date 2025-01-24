В Уфе приструнят риэлторов

Профессия риэлтор зародилась ещё в 90-е годы, однако их правовой статус и зона ответственности по сей день официально не прописаны. По факту риэлторы даже не несут ответственности за свои услуги. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев считает, что в сфере недвижимости такая самостоятельность недопустима.