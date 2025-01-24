В Уфе приструнят риэлторов

Posted 24 января, 10:25
Published 24 января, 10:25
Modified 24 января, 10:27
Updated 24 января, 10:27
Профессия риэлтор зародилась ещё в 90-е годы, однако их правовой статус и зона ответственности по сей день официально не прописаны. По факту риэлторы даже не несут ответственности за свои услуги. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев считает, что в сфере недвижимости такая самостоятельность недопустима.
Дело в том, что покупка жилья — важнейший шаг в жизни россиянина. К риэлторам обращаются, чтобы сделка прошла «ровно» и без «подводных камней», однако официальных гарантий дать никто не может.
Депутаты Башкирии предложили четко описать риэлторскую деятельность, определить спектр услуг и зону ответственности, а также ввести аттестацию риэлторов. Затем необходимо создать единую базу сертифицированных специалистов, а также ввести ответственность за некачественные услуги.