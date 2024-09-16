Молодежь Башкирии массово вступает в новое протестное движение: правда или фейк

После анализа информации корреспондентами издания «МКсеть» стало известно, что движение «ЕБаш» — это очередное изобретение антироссийской пропаганды, которое призвано дестабилизировать ситуацию в российских регионах. Упоминание о нем можно найти только на фотографиях, которые распространяются в интернете. Авторы подобных сообщений постоянно пытаются создать в виртуальном пространстве ощущение присутствия «радикальной оппозиции». Фейки про недовольство властью и межнациональную рознь в республике появляются в соцсетях и пабликах регулярно.