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Posted 16 сентября, 13:18

Published 16 сентября, 13:18

Modified 16 сентября, 13:23

Updated 16 сентября, 13:23

Молодежь Башкирии массово вступает в новое протестное движение: правда или фейк

Молодежь Башкирии массово вступает в новое протестное движение: правда или фейк

16 сентября 2024, 13:18
Фото: 1MI
В телеграмм-канале «Куштау Байрам» появилась видеозапись, якобы записанная некой новой организацией, созданной в Башкортостане, под названием «ЕБаш». Люди с закрытыми лицами на видеозаписи угрожают провокациями в отношении администраций и призывают молодежь вступать в их ряды.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

После анализа информации корреспондентами издания «МКсеть» стало известно, что движение «ЕБаш» — это очередное изобретение антироссийской пропаганды, которое призвано дестабилизировать ситуацию в российских регионах. Упоминание о нем можно найти только на фотографиях, которые распространяются в интернете. Авторы подобных сообщений постоянно пытаются создать в виртуальном пространстве ощущение присутствия «радикальной оппозиции». Фейки про недовольство властью и межнациональную рознь в республике появляются в соцсетях и пабликах регулярно.

Например, во время недавних выборов в республике в интернете были вброшены сообщения о якобы порче бюллетеней в регионе с архивными кадрами, которые были сделаны в прошлом и не имели отношения к Единому дню голосования 2024 года:

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В январе 2024 года антироссийские силы из-за рубежа предприняли попытку скоординировать массовые беспорядки в Башкирии. По всей видимости, вбросы, подобные изучаемому сообщению, направлены в это же русло.

Искусственное происхождение движения с названием «ЕБаш» выдает и его логотип. Почти идентичное изображение украинская пропаганда использует для фейков о деятельности «Атеш» — еще одного виртуального движения, созданного ГУР Украины, которое якобы базируется в Крыму. Информацию о проукраинском подполье в Крыму ранее опроверг советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

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