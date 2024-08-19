Как избавиться от мух в доме раз и навсегда: научный подход и проверенные советы

Лето — время радости, солнца и… мух. Эти насекомые не только раздражают своим постоянным жужжанием и неприятным внешним видом, но и представляют серьезную угрозу для здоровья, перенося на своих лапках более 100 видов бактерий. Но что делать, если крылатые вредители превратили ваш дом в свою летнюю резиденцию? Мы разобрались в самых эффективных способах борьбы с этими непрошеными гостями и поделимся ими с вами.