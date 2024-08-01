Терминатора сварили в Башкирии

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Кадрами самоделке в стиле «стимпанк» пользователь Егор Иванович поделился у себя на странице в Vk. Забавного «робота» сельчанин собрал из различных металлических изделий, цепей, пружин и всего, что только попалось под руку.
Комментаторы принялись хвалить мастера на все руки, в соцсетях фигуру уже успели окрестить Терминатором из одноимённого культового фильма.
Впрочем, встречались и другие забавные сравнения.
— Больше похож на Железного Дровосека из Страны Оз, — высказал предположение Тёма К.
— Это же трансформер, — указал Васил Б.
Сам умелец, впрочем, изначальную задумку решил не раскрывать и оставил простор для воображения.