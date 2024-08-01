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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Терминатора сварили в Башкирии

Терминатора сварили в Башкирии

1 августа 2024, 04:48
Фото: vk.com
Умелец из Аургазинского района Башкортостана покорил соцсети необычным арт-объектом

Кадрами самоделке в стиле «стимпанк» пользователь Егор Иванович поделился у себя на странице в Vk. Забавного «робота» сельчанин собрал из различных металлических изделий, цепей, пружин и всего, что только попалось под руку.

Комментаторы принялись хвалить мастера на все руки, в соцсетях фигуру уже успели окрестить Терминатором из одноимённого культового фильма.

Впрочем, встречались и другие забавные сравнения.

— Больше похож на Железного Дровосека из Страны Оз, — высказал предположение Тёма К.
— Это же трансформер, — указал Васил Б.

Сам умелец, впрочем, изначальную задумку решил не раскрывать и оставил простор для воображения.

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#Общество#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Искусство#Арт-объект#Аургазинский район#Терминатор
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