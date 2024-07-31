Медведи разбушевались в Башкирии

Второй случай, когда медведь оказался от жилищ людей произошел в заповеднике Шульган-Таш. Так, внимание косолапого привлекли мусорные контейнеры у визит-центра, оттуда он извлек и утащил дыню. Его прогнали, однако по пути медведь «похулиганил» около гостиницы.