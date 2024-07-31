Медведи разбушевались в Башкирии

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Жители Баймака сообщают о медведе, который повадился захаживать в сады в черте города. Так, от его недавнего набега пострадала теплица в саду местного жителя. Мужчина рассказал, что оказавшийся на территории медведь начал рвать мешки, ломать теплицу и всячески наводить беспорядок.
На видео, опубликованном в соцсетях владелец сада показал все разрушения, а также призвал туристов и грибников быть осторожными при нахождении в лесах в окрестностях населенного пункта.
Второй случай, когда медведь оказался от жилищ людей произошел в заповеднике Шульган-Таш. Так, внимание косолапого привлекли мусорные контейнеры у визит-центра, оттуда он извлек и утащил дыню. Его прогнали, однако по пути медведь «похулиганил» около гостиницы.