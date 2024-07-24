Муравьи проводят операции для лечения травм

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Флоридские муравьи-плотники удивили ученых: они ампутируют поврежденные ноги своих товарищей, чтобы те могли выжить. Исследование под руководством Эрика Франка выявило, что если рабочий муравей повредил ногу, его товарищи в 75% случаев проводят ампутацию. Они сначала зализывают рану, а затем кусают верхнюю часть ноги около шести минут, пока она не оторвется.
Эти операции — первый известный случай, когда кто-то кроме людей, проводил ампутации для выживания.
— Помимо этого, они способны даже диагностировать раны и, в зависимости от локализации, соответствующим образом подобрать лечение, чтобы максимально увеличить шансы пострадавшего на выживание, — говорит Эрик Франк, первый автор нового исследования. — Я нахожу это поистине замечательным.
Это открытие расширяет рамки нашего понимания поведенческих иммунных систем общественных насекомых и подчеркивает удивительные способности флоридских муравьев-плотников в области коллективного лечения и выживания.