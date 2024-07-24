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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Муравьи-плотники проводят ампутации для лечения травм

Муравьи проводят операции для лечения травм

24 июля 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
Муравьи-плотники проводят ампутации для лечения травм
Новое исследование показало, что муравьи могут делать медицинские операции

Флоридские муравьи-плотники удивили ученых: они ампутируют поврежденные ноги своих товарищей, чтобы те могли выжить. Исследование под руководством Эрика Франка выявило, что если рабочий муравей повредил ногу, его товарищи в 75% случаев проводят ампутацию. Они сначала зализывают рану, а затем кусают верхнюю часть ноги около шести минут, пока она не оторвется.

Эти операции — первый известный случай, когда кто-то кроме людей, проводил ампутации для выживания.

— Помимо этого, они способны даже диагностировать раны и, в зависимости от локализации, соответствующим образом подобрать лечение, чтобы максимально увеличить шансы пострадавшего на выживание, — говорит Эрик Франк, первый автор нового исследования. — Я нахожу это поистине замечательным.

Это открытие расширяет рамки нашего понимания поведенческих иммунных систем общественных насекомых и подчеркивает удивительные способности флоридских муравьев-плотников в области коллективного лечения и выживания.

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#Ольга Харина#Общество#Насекомые#КЦ
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