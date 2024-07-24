Муравьи проводят операции для лечения травм

Флоридские муравьи-плотники удивили ученых: они ампутируют поврежденные ноги своих товарищей, чтобы те могли выжить. Исследование под руководством Эрика Франка выявило, что если рабочий муравей повредил ногу, его товарищи в 75% случаев проводят ампутацию. Они сначала зализывают рану, а затем кусают верхнюю часть ноги около шести минут, пока она не оторвется.