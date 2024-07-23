Скрытые факты о кошках и собаках: как сделать своего питомца счастливым?

Мы все любим своих питомцев и хотим для них самого лучшего. Но с каждым днем количество советов и рекомендаций по уходу за мохнатыми растет, и они порой противоречат друг другу. В этом тексте мы разберем основные аспекты ухода за кошками и собаками, чтобы вы могли понять, что действительно нужно вашему любимцу.