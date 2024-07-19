Чиновница отсидит 8 лет в колонии за ₽1 млн

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Экс-руководительница Дворца молодежи в городе Октябрьском, систематически обирая своих подчиненных, заработала более 1 млн руб. Эта сумма была взыскана в полном объеме после вмешательства прокуратуры.
Женщина получала деньги в обмен на покровительство по службе, а также за то, что не применяла к сотрудникам меры дисциплинарного взыскания. На этом криминальный послужной список бывшего директора культурного учреждения не заканчивается. Она также промышляла фиктивным трудоустройством. Так, в документы она внесла заведомо ложную информацию об отработанном времени восьми сотрудников.
По решению суда, женщина на восемь лет отправится в колонию общего режима. Кроме того, в течение пяти лет она не сможет претендовать на руководящие должности государственных и муниципальных учреждениях. Отмечается, что суд принял во внимание факт наличия у неё несовершеннолетнего ребенка, в связи с чем исполнение приговора было отложено до момента, пока ребенку не исполнится 14 лет.