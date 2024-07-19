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Чиновница отсидит 8 лет в колонии за ₽1 млн

Чиновница отсидит 8 лет в колонии за ₽1 млн

19 июля 2024, 10:31
Фото: 1MI
Октябрьский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего директора Дворца молодежи ущерба, причиненного преступлением.

Экс-руководительница Дворца молодежи в городе Октябрьском, систематически обирая своих подчиненных, заработала более 1 млн руб. Эта сумма была взыскана в полном объеме после вмешательства прокуратуры.

Женщина получала деньги в обмен на покровительство по службе, а также за то, что не применяла к сотрудникам меры дисциплинарного взыскания. На этом криминальный послужной список бывшего директора культурного учреждения не заканчивается. Она также промышляла фиктивным трудоустройством. Так, в документы она внесла заведомо ложную информацию об отработанном времени восьми сотрудников.

По решению суда, женщина на восемь лет отправится в колонию общего режима. Кроме того, в течение пяти лет она не сможет претендовать на руководящие должности государственных и муниципальных учреждениях. Отмечается, что суд принял во внимание факт наличия у неё несовершеннолетнего ребенка, в связи с чем исполнение приговора было отложено до момента, пока ребенку не исполнится 14 лет.

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