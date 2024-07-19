Чиновница отсидит 8 лет в колонии за ₽1 млн

По решению суда, женщина на восемь лет отправится в колонию общего режима. Кроме того, в течение пяти лет она не сможет претендовать на руководящие должности государственных и муниципальных учреждениях. Отмечается, что суд принял во внимание факт наличия у неё несовершеннолетнего ребенка, в связи с чем исполнение приговора было отложено до момента, пока ребенку не исполнится 14 лет.