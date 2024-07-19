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Published Сегодня, 08:59

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Мост за ₽3 млрд построят из Башкирии в Татарстан

Мост за ₽3 млрд построят из Башкирии в Татарстан

19 июля 2024, 08:59
Фото: 1MI
Конкурс по поиску подрядчика, готового реализовать крупный проект, был приостановлен ранее из-за жалобы одного из участников, указано в документах закупки.

В Башкирии возобновили конкурс на строительство нового моста в Стерлитамаке. Ранее жалобу в УФАС направила компания из Татарстана, в связи с чем закупка была временно снята, однако по итогам проверки ведомство постановило, что жалоба была необоснованной, а заявленные заказчиком требования — законны.

Стоимость контракта, по данным на сайте госзакупок, составляет ₽3,05 млрд. Подрядчик, согласно условиям конкурса, должен будет построить мост 398 метров над рекой Белой в срок до июля 2028 года.

Напомним ранее городские власти анонсировали перекрытие Шакшинского моста грядущей осенью. В общей сложности проезд по нему будет недоступен для автомобилистов в течение месяца.

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#Общество#Происшествия#Башкирия#Стерлитамак#Строительство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мост#Татарстан#Осень#Шакшинский мост#УФАС#Закупки
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