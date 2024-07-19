Мост за ₽3 млрд построят из Башкирии в Татарстан

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В Башкирии возобновили конкурс на строительство нового моста в Стерлитамаке. Ранее жалобу в УФАС направила компания из Татарстана, в связи с чем закупка была временно снята, однако по итогам проверки ведомство постановило, что жалоба была необоснованной, а заявленные заказчиком требования — законны.
Стоимость контракта, по данным на сайте госзакупок, составляет ₽3,05 млрд. Подрядчик, согласно условиям конкурса, должен будет построить мост 398 метров над рекой Белой в срок до июля 2028 года.
Напомним ранее городские власти анонсировали перекрытие Шакшинского моста грядущей осенью. В общей сложности проезд по нему будет недоступен для автомобилистов в течение месяца.