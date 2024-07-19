Мост за ₽3 млрд построят из Башкирии в Татарстан

В Башкирии возобновили конкурс на строительство нового моста в Стерлитамаке. Ранее жалобу в УФАС направила компания из Татарстана, в связи с чем закупка была временно снята, однако по итогам проверки ведомство постановило, что жалоба была необоснованной, а заявленные заказчиком требования — законны.