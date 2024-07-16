«Палочкой чуть-чуть постукать»: муфтий Башкирии — о «побивании» жён

Избиением же такой метод не считается, так как используется «палочка, длиной в локоть». Тем не менее муфтий уверен, что жить в семье всё же стоит «по-хорошему», либо «по-доброму разойтись». Женщинам же, недовольным избиениями со стороны мужей, также стоит «собрать вещи и уйти» от них.