«Палочкой чуть-чуть постукать»: муфтий Башкирии — о «побивании» жён

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Ранее служитель мечети «Ирек» столицы Татарстана в подробностях объяснил, как именно мусульманам разрешено физически воздействовать на жену. По словам имама, телесные наказания допустимы для указания на неправильное поведение. При этом, мусульманам для этих целей нужно использовать мисваку (палочка для чистки зубов), но правильно рассчитывая силу — не задействуя плечевой сустав.
Сейчас ролики с объяснениями имама удалены, однако своими высказываниями священнослужитель успел навлечь на себя волну возмущения.
Биргалин, в свою очередь, указал на то, что избивать своих жён праведным мусульманам недопустимо. Между тем глава ДУМ Башкирии подтвердил слова имама о возможности использования мисваки.
— Чуть-чуть человек бьёт и показывает, что он обижен на жену <…> Вот это — единственный дозволенный удар, — пояснил Биргалин.
Избиением же такой метод не считается, так как используется «палочка, длиной в локоть». Тем не менее муфтий уверен, что жить в семье всё же стоит «по-хорошему», либо «по-доброму разойтись». Женщинам же, недовольным избиениями со стороны мужей, также стоит «собрать вещи и уйти» от них.