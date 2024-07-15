Легкоатлет из Башкирии занял третье место на первенстве России

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Легкоатлет из Башкирии Виктор Яншаев занял третье место в соревнованиях на первенстве России. Молодой уроженец Нефтекамска завоевал бронзу в соревнованиях по бегу на дистанцию 1 500 метров.
В региональном минспорта Яншаеву пожелали еще больше побед и достижений на спортивном поприще.
Ранее действия спортсмена из Башкирии вызвали неоднозначную реакцию среди зрителей популярного развлекательного шоу на российском телевидении. По их мнению, шорт-трекист Семён Елистратов поступил неэтично в ходе одного из состязаний.