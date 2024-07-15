mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Легкоатлет из Башкирии занял третье место на первенстве России

Легкоатлет из Башкирии занял третье место на первенстве России

15 июля 2024, 06:57
Фото: 1MI
Виктор Яншаев стал призером соревнований в беге на 1 500 метров, сообщили в пресс-службе минспорта Башкирии.

Легкоатлет из Башкирии Виктор Яншаев занял третье место в соревнованиях на первенстве России. Молодой уроженец Нефтекамска завоевал бронзу в соревнованиях по бегу на дистанцию 1 500 метров.

В региональном минспорта Яншаеву пожелали еще больше побед и достижений на спортивном поприще.

Ранее действия спортсмена из Башкирии вызвали неоднозначную реакцию среди зрителей популярного развлекательного шоу на российском телевидении. По их мнению, шорт-трекист Семён Елистратов поступил неэтично в ходе одного из состязаний.

Читайте также:
Год в США, яхты и амбиции: что известно об участнице престижного конкурса из БашкирииВсе ради детей: в России продлили семейную ипотеку, но есть нюансМонсон закрыл вопрос с футболкой
#Общество#Спорт#Башкирия#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Победа#Легкоатлетика
Подпишитесь
Крупный скандал вспыхнул в государственной стоматологической клинике в Уфе
Сегодня, 07:46
Сплав по реке едва не закончился трагедией в Башкирии
Сегодня, 05:13
Видео. В Башкирии готовятся к возможным затоплениям в трех детских лагерях
Вчера, 17:28
Минздрав Башкирии опровергает обвинения о некачественной медпомощи ребенку
Вчера, 16:14
Бастрыкин требует справедливости для девочки из Башкирии
Вчера, 12:19
База отдыха оказалась под водой в Башкирии
Вчера, 11:38