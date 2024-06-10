Уфимский спортсмен опозорился на шоу

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Новый выпуск вышел на экраны в воскресенье. Поступок Елистратова в одном из соревнований решительно осудили остальные игроки. По правилам, они должны были делиться на тройки. Два победителя при этом проходят в следующий этап, третий выбывает.
Шорт-трекист первым сделал свой выбор напарника и воспользовался опцией «отсутствующий соперник». Таким образом, Елистратов прошел в следующий этап, что не понравилось остальным спортсменам: «Мальчики не должны себя так вести. Нужно было оставить такую возможность девочкам!».
Добавим, что Елистратов — не единственный представитель Башкортостана на шоу. В проекте также участвует мировой рекордсмен по ходьбе на руках Руслан «Ягуар» Садыков из села Языково, спортивный видеоблогер Ян Попижанский из Бирска и сноубордистка Милена Сарсембаева из Агидели.