Восточный выезд в Уфе отказались делать бесплатным

По общей официальной численности населения Калининского района и с учетом плотности застройки территории, можно предположить, что в Шакше живёт порядка 100 000 человек. А экономически активен и мобилен, то есть ездит в «большую» Уфу, каждый пятый. Таким образом, с учётом тарифов трассы, еженедельно только на них концессионер «Восточного въезда» будет дополнительно зарабатывать ₽20 млн. То есть за время ремонта Шакшинского моста, который продлится минимум до 24 июля, дополнительный доход от его перекрытия может приближаться к ₽40 млн.