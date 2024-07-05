Восточный выезд в Уфе отказались делать бесплатным

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Вопрос чиновникам задал журналист местного издания в ходе пресс-конференции с представителями Минтранса республики, мэрии столицы региона, подрядчиков и перевозчиков. У властей поинтересовались — почему нельзя было повременить с введением платы за проезд по дороге, если о грядущих перекрытиях было известно заранее.
Напомним, с 9 по 24 июля мост через реку Уфу, соединяющий Шакшу с остальной частью города, будет перекрыт. Единственной альтернативной для автолюбителей станет платный «Восточный выезд».
Не желающим пользоваться дорогой придётся пересаживаться на паромы и электрички, а после — добираться на маршрутках. Стоит заметить, что возможные неудобства перевозчики всё же предусмотрели и подогнали схемы проезда городского автотранспорта под нужды шакшинцев.
Сам «Восточный выезд» был открыт в марте 2024 года. На некоторое время ездить по нему разрешили бесплатно, однако уже вскоре были введены тарифы на пользование тоннелем.
Отвечая на вопрос журналиста, чиновники отметили, что изначально перекрытие моста планировали не в июле, а в августе. Однако сроки решили изменить уже в процессе из-за непредсказуемости погоды зимой, которая могла бы сорвать планы по асфальтированию переправы. Кроме того, власти заявили о невозможности сделать проезд бесплатным в связи с условиями концессионного соглашения.
— Такой вопрос не будет решён. Это не предусмотрено концессионным соглашением… Этот вопрос не рассматривается, — поставил точку в обсуждениях замминистра транспорта Руслан Гарипов.
Стоит заметить, что подобных возражений не поступало, когда уже после открытия трассы специальные льготы предложили ввести для участников СВО. На этот факт указали чиновникам и в ходе конференции.
В контексте перекрытия моста можно провести некоторые приблизительные подчёты, сколько смогут заработать концессионеры «Восточного выезда» благодаря увеличению транспортного потока.
По общей официальной численности населения Калининского района и с учетом плотности застройки территории, можно предположить, что в Шакше живёт порядка 100 000 человек. А экономически активен и мобилен, то есть ездит в «большую» Уфу, каждый пятый. Таким образом, с учётом тарифов трассы, еженедельно только на них концессионер «Восточного въезда» будет дополнительно зарабатывать ₽20 млн. То есть за время ремонта Шакшинского моста, который продлится минимум до 24 июля, дополнительный доход от его перекрытия может приближаться к ₽40 млн.