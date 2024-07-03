Уфимец упал с огромной высоты и вызвал себе скорую

Инцидент случился с 46-летним уфимцем вечером понедельника, 1 июня, на улице Саши Черкалина. Горожанин пытался спуститься к ручью по скользкой крутой лестнице в сильный дождь и оступился, угодив в глубокую яму. Мужчина в результате сильно покалечился и не сумел выбраться самостоятельно.