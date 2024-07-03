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Updated Сегодня, 07:37

Уфимец упал с огромной высоты и вызвал себе скорую

Уфимец упал с огромной высоты и вызвал себе скорую

3 июля 2024, 07:35
Фото: УГЗ г. Уфы
Мужчина свалился в овраг в районе Затонского кольца, сообщает Управление гражданской защиты города.

Инцидент случился с 46-летним уфимцем вечером понедельника, 1 июня, на улице Саши Черкалина. Горожанин пытался спуститься к ручью по скользкой крутой лестнице в сильный дождь и оступился, угодив в глубокую яму. Мужчина в результате сильно покалечился и не сумел выбраться самостоятельно.

Пострадавший набрал «112» и описал своё расположение. Медики, несмотря на ливень, прямо на месте оказали мужчине первую помощь. При помощи альпинистского троса уфимца вытащили из оврага, после чего увезли в больницу.

На ресурсах экстренной службы поделились кадрами спасения пациента.

Видео: УГЗ г. Уфы
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