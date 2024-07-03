Уфимец упал с огромной высоты и вызвал себе скорую

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Инцидент случился с 46-летним уфимцем вечером понедельника, 1 июня, на улице Саши Черкалина. Горожанин пытался спуститься к ручью по скользкой крутой лестнице в сильный дождь и оступился, угодив в глубокую яму. Мужчина в результате сильно покалечился и не сумел выбраться самостоятельно.
Пострадавший набрал «112» и описал своё расположение. Медики, несмотря на ливень, прямо на месте оказали мужчине первую помощь. При помощи альпинистского троса уфимца вытащили из оврага, после чего увезли в больницу.
На ресурсах экстренной службы поделились кадрами спасения пациента.