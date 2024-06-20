25 трупов достали из водоемов Башкирии

Так, в среду, 19 июня из реки Юрюзань вблизи села Караяр Караидельского района спасатели Госкомитета РБ по ЧС достали из воды 40-летнего мужчину. Он в состоянии алкогольного опьянения сплавлялся на самодельной моторной лодке по реке и выпал во время следования.