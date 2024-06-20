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25 трупов достали из водоемов Башкирии

25 трупов достали из водоемов Башкирии

20 июня 2024, 06:57
Фото: 1MI
За 19 дней купального сезона из воды извлекли 21 мужчину, трех женщины и одного подростока, сообщает региональное МЧС.

 

 

Так, в среду, 19 июня из реки Юрюзань вблизи села Караяр Караидельского района спасатели Госкомитета РБ по ЧС достали из воды 40-летнего мужчину. Он в состоянии алкогольного опьянения сплавлялся на самодельной моторной лодке по реке и выпал во время следования.

В тот же день из котлована (карьера) реки Белая в городе Дюртюли очевидцы извлекли 44-летнюю женщину. На реке Калмашка в Чишмах очевидцами обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

В четверг, 20 июня, в карьере городе Мелеуз во время купания в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения утонул 26-летний мужчина. Его достали спасатели.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Водоемы#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Алкогольное опьянение#Утопленник
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