25 трупов достали из водоемов Башкирии

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Так, в среду, 19 июня из реки Юрюзань вблизи села Караяр Караидельского района спасатели Госкомитета РБ по ЧС достали из воды 40-летнего мужчину. Он в состоянии алкогольного опьянения сплавлялся на самодельной моторной лодке по реке и выпал во время следования.
В тот же день из котлована (карьера) реки Белая в городе Дюртюли очевидцы извлекли 44-летнюю женщину. На реке Калмашка в Чишмах очевидцами обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.
В четверг, 20 июня, в карьере городе Мелеуз во время купания в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения утонул 26-летний мужчина. Его достали спасатели.